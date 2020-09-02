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الطب الشرعي يوقع الكشف على ابنة نهى العمروسي المتهمة في قضية فيرمونت

كتب:

خالد فهمي
01:32 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الطب الشرعي

الطب الشرعي

وقع الطب الشرعي الكشف على نازلي كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، المحبوسة احتياطيًا على ذمة اتهامها في قضية فندق فيرمونت، بحسب مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر أن عرض المتهمة على الطب الشرعي، جاء نفاذا لأمر جهات التحقيق بعرضها وآخرين على المعمل الكيماوي، من أجل سحب عينات لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه. 

وأشارت المصادر إلى أنه سيجري الانتهاء من كتابة التقرير وإرساله للجهات المختصة، خلال الأسابيع المقبلة. 

وذكر البيان الأخير الصادر عن النيابة العامة، أن النائب العام أمر بإخلاء سبيل 4 متهمين بكفالة 300 ألف جنيه لـ3 منهم، ورابع بضمان محل إقامته، فضلاً عن حبس 3 متهمين آخرين جدد، من بينهم أحمد الجنزوري، ونازلي كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي. 

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