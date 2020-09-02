عاجل.. الدولار يتراجع قرشا واحدا بعد أيام من الاستقرار

تراجع الدولار مقابل الجنيه قرشًا واحدًا بعد أيام من الاستقرار ليباع بـ15.91 مقابل 15.92 جنيه أمس في بنوك "الأهلي المصري، بلوم، المصري لتنمية الصادرات، العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد، التعمير والإسكان - الإسكندرية - قطر الوطنى".

وجاء بنك "hsbc" الأقل سعرًا لبيع وشراء الدولار اليوم الأربعاء، ليباع بـ15.88 جنيه مقابل 15.78 جنيه للشراء.

فيما جاءت بنوك: "مصر - أبوظبي الإسلامي - المصري الخليجي - مصر إيران للتنمية - عودة - المشرق - الكويت الوطني - الاستثمار العربي - التنمية الصناعية"، ليباع بـ15.92 جنيه مقابل 15.82 جنيه للشراء.