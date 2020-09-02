"الأورمان" تدعم حميات المنيا بوسائل وقائية وأجهزة طبية لمواجهة كورونا

دعمت جمعية الأورمان مستشفى حميات المنيا بوسائل وقائية وأجهزة طبية بتكلفة 705 آلاف جنيه، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فى إطار سلسلة خدماتها لدعم المنظومة الطبية المصرية ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية والجامعية التى يتم تخصيصها لإستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وقال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، إن الدعم المقدم لرفع كفاءة مستشفى حميات المنيا يأتى فى إطار خطة متكاملة أعدتها الجمعية لدعم جهود الدولة ودعم الشرائح الأكثر تضررا فى مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه سبق للأورمان دعم مستشفى حميات العباسية، ويجرى الآن حصر احتياجات عدد من مستشفيات الحميات بالأقصر وبني سويف والغربية، التى تستقبل مصابى فيروس كورونا استعدادا لتقديم الدعم المطلوب لها، ورصدت تكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه.

وأوضح "فؤاد" أن جهود الأورمان تضاعفت مؤخرا لتقديم الدعم اللازم للشرائح الأكثر احتياجًا فالجمعية تعمل بكامل طاقتها وبكل فرق عملها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي فى المحافظات، وأكثر من 4500 جمعية أهلية صغيرة منتشرة فى أنحاء الجمهورية.