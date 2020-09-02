"الصحة العالمية" توجه محموعة رسائل لأولياء الأمور قبل العودة للمدارس

قالت الدكتورة داليا السمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، إن غلق العملية التعليمية والمطالبة بغلق المدارس أمر غير صحيح، موضحا أن مستوى التعليم من ضمن المؤشرات التي يتم تقييمها بالدول.

وتابعت السمهوري خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة، اليوم، أنه لابد من التعاون بين كل المؤسسات لعدم انتشار العدوى بين الطلاب وواجب على الأهل بكل الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة والمؤسسة التعليمية والإطلاع بشكل تام على الأعراض المتعارف عليها لفيروس كورونا المستجد وغيرها من الأعراض التي تكتشف، والتواصل الدائم مع المدرسة وعدم الذهاب للمدرسة في حال ظهور أي عرض من الأعراض.

السمهوري: العودة للمدارس واجب واطني ويجب التعاون

وأكدت أن العودة مرة أخرى لفيروس كورونا هو واجب واطني ويجب على الجميع المشاركة فيه والعمل على نجاحه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن بعد عبر الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد "COVID-19" للإحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة "كوفيد - 19"، واستعراض إرشادات العودة المأمونة للمدارس، وتزايد حالات الإصابة بـ"كوفيد - 19" في الإقليم، إلى جانب الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.

يشارك فى المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية، الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية، الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية.