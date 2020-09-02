عاجل.. "الصحة العالمية": فتح المدارس يعني مواصلة الدراسة "أون لاين"

أكدت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، أن فتح المدارس لا يعني وجود الطلاب في المدرسة، ولكنه يعني مواصلة الدراسة بطريقة الـ"أون لاين".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن بعد عبر الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد "COVID-19" للإحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة "كوفيد - 19"، واستعراض إرشادات العودة المأمونة للمدارس، وتزايد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الإقليم، إلى جانب الإجابة عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين.

وأوضحت الدكتورة داليا سمهوري، أن قرار العودة للمدارس يرتبط بالوضع الوبائي في كل بلد، وقدرة النظام الصحي في الدولة على تتبع المصابين والمخالطين، إلى جانب عاملين مهمين، وهما استعداد المؤسسة التعليمية، بشأن توفر النظافة والعوامل الاحترازية، إلى جانب البرامج الغذائية والتطعيمات والمرونة في تسهيل استكمال العملية التعليمية بأمان تام.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية حللت البيانات من الدول المختلفة ولاحظنا الزيادة في أعداد الإصابات في الفئات الصغيرة وهي زيادة ملحوظة وهذه الزيادة مهمة والدراسات أكدت أن الفئات العمرية الصغيرة لا تنشر العدوى، ولكن الفئات الكبيرة هي التي تنشر العدوى، ولكي نقول إن العودة آمنة من عدمها نحتاج تأكيدًا ودليلاً وجميع الدراسات محدودة لذلك صعب التحديد ولكن يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية في كل حال.

يتحدث خلال المؤتمر مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة، ورئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية الدكتور عبدالناصر أبوبكر، ومديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية الدكتورة داليا سمهوري.