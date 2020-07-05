نائبة تطالب بتغليظ عقوبة المتحرش والمغتصب إلى الإعدام

أعلنت النائبة داليا يوسف، تضامنها مع تحرك المجلس القومي للمرأة بتقديم بلاغ ضد شاب الجامعة الأمريكية المتحرش بعدد من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه القضية، وإرجاع حق هؤلاء الفتيات بعدما أصبحن ضحايا لمثل هذه الممارسات المشينة التي تتنافى مع الدين والأخلاق.

ولفتت "يوسف"، في بيان لها، أن هذه الممارسات تستوجب تعديلًا تشريعيًا عاجلًا لمواجهة ظاهرة التحرش والاغتصاب وتغليظ عقوبتهما لتصل إلى حد الإعدام، لردع أي شخص تسول له نفسه القيام بمثل هذه الممارسات.

وطالبت عضو مجلس النواب، المنظمات النسائية والحقوقية بدعم تلك القضية ومتابعة التحقيقات متابعة كاملة، حتى تسترد الفتيات حقوقهن، والتأكيد على أن الدولة المصرية لن تصمت على هذه الممارسات السيئة.