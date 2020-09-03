ضبط معمل ألبان غير مرخص بحي غرب مدينة المنيا

ضبطت الوحدة المحلية بمدينة المنيا، معمل لإنتاج الألبان غير مرخص، يزاول نشاطه الإنتاجي، بشارع العبر بحي غرب المدينة، عقب ضبط معمل غير مرخص أمس، بحي جنوب، حيث تم التنسيق مع مديرية ومباحث التموين لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص.

وأوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أنه تم ضبط معمل لإنتاج الألبان غير مرخص، وجرى التحفظ على 144 كيلو جبنة منتهية الصلاحية، و36 كيلو جبنة غير صالح للاستهلاك الآدمي، و600 كيلو ملح منتهى الصلاحية، بالإضافة الى ضبط 5 آلاف كيلو ملح و 1280 كيلو جبنه أخري تم سحب عينة منها للتأكد من صلاحيتهم.

جاء ذلك خلال تنفيذ حملة مكبرة لإزالة أحد العقارات المخالفة والمجاورة للمعمل، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ تلك الحملات على المباني المخالفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تحويل المخالفات للنيابة العسكرية والإزالة الفورية لتلك المباني، مؤكداً تطبيق القانون حيال المخالفين والعمل على ترسيخ هيبة الدولة، مع حث المواطنين أثناء عملية حصر المباني المخالفة والتي لم تتقدم للتصالح، على سرعة التقدم تجنبا لحدوث اعمال الإزالة لتلك المباني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحوهم.