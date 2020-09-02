مصر ترسل 550 وحدة من عقار الرمديسفير إلى لبنان
الشحنة لمساعدة لبنان في مواجهة جائحة كورونا
كتب:
محمد علي حسن
03:13 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
السفارة المصرية تقدم 550 وحدة من عقار الرمديسفير إلى لبنان
قدمت السفارة المصرية في لبنان صباح اليوم الأربعاء، 550 وحدة من عقار الرمديسفير، مهداة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى وزارة الصحة اللبنانية، في استجابة سريعة لطلب قدمه الجانب اللبناني مؤخراً لهذا الغرض.
وتأتي هذه الشحنة لمساعدة لبنان في مواجهة جائحة كورونا واستكمالاً للدعم المصري المستمر للشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.