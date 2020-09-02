صور.. زحام أمام المركز التكنولوجي في دمنهور للتقدم بطلبات التصالح

شهد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالبحيرة، زحامًا شديدًااليوم، من قبل المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح على المباني المخالفة.

واشتكى عشرات المواطنين من عدم وجود تنظيم لعملية التقدم للتصالح ودفع جدية التصالح المقررة، الأمر الذي تسبب في زحام شديد أمام مبنى المركز التكنولوجي، دون اتخاذ أية إجراءات احترازية.

وكان محيط مبنى المركز التكنولوجي بدمنهور، شهد زحامًا منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، في استجابة لمبادرة الدولة لتقنين أوضاع للمخالفين، وطالب المواطنون تنظيم عملية تقديم الأوراق، تزامنًا مع اقتراب انتهاء المهلة المقررة للتصالح.

وكلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، شدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا مطالبهم بالحد من التجمعات، واتباع النظام خلال عملية التقدم للتصالح من قبل المواطنين.