أعلنت وزارة الإسكان عن إعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن اللجنة المُشكّلة بوزارة الإسكان للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، بخصوص القانون رقم 17 لسنة 2019، فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن الكتيب سيصدر خلال أيام، وسيتم نشره على جميع الجهات واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته لجميع المواطنين على الموقع الرسمى للوزارة، حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.

وأشارت نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه «سبق أن أصدر وزير الإسكان قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تحت إشراف الوزير، وبرئاستى تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهى تقوم حالياً بمهامها طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتذليل أى عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق».

"العاشر من رمضان": تطوير ميدانى "الكفراوى والرواد"

من ناحية أخرى، صرح خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال تطوير المحور الرئيسى بمدينة العاشر من رمضان، وميدانى الكفراوى والرواد، وكذا أعمال تطوير التقاطعات بطريق أبوبكر الصديق بمركز المدينة.

وأضاف «شاهين»: تشمل أعمال التطوير توسعة الطريق ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية للمحور الرئيسى، وتنفيذ أعمال الزراعة والإنارة ونوافير المياه بميادين الكفراوى والرواد بالمدينة.