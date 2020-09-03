حظك اليوم الخميس 3-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بسعيه الدائم إلى أن يكون في المقدمة في حياته العلمية والعملية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تحافظ على طاقتك وأن تعتني بنفسك ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اهتم بشئونك الخاصة وبدراسة الأحداث وتحليلها كي تصل لنتائج صحيحة، ولا تعلن خططك وأفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.