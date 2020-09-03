حظك اليوم الخميس 3-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بحبه لإتمام جميه المهام المسندة إليه، كما أنه صبور بدرجة كبيرة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

يدفعك الفلك نحو الاهتمام بأن تكون حواراتك أكثر عمقا وهدوءً وقد تقوم بنشاطات غير معتادة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وتجد أن الأصدقاء يقفون بجانبك وتتحسن اتصالاتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبى راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.