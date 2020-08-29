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حظك اليوم السبت 29-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | السبت 29 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور يفضلون التريث والتفكير الدقيق وعدم التسرع في اتّخاذ القرارات والأمور في حياته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعدك بمكاسب ولقاءات موفقة وتبدو أكثر استعدادا للتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تجد من يمد لك يد العون وتحسن استغلال ذلك واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

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