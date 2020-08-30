حظك اليوم الأحد 30-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بقدرته على التحمل والصبر، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

انتبه.. الوضع الفلكي دقيق ما يخلق بداخلك تمردا قد يدفعك للتهور.. حاول أن تصبر ليومين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.