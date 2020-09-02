زعيم المعارضة التركية: بلادنا دون مستقبل.. والنظام يديرها بالأكاذيب

أكدّ رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، أن الدولة التركية لا مستقبل لها، لأنها تدار بالأكاذيب، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات وزارة الصحة التركية بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن كشف أحدث استطلاعات شركة "متربول" التركية للأبحاث، عن تراجع ثقة المواطنين الأتراك في تصريحات وزراة الصحة التركية بشأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة تقترب من 65 % وفقًا لموقع " تركيا الأن".

وناقش اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعب الجمهوري، اليوم، بيانات معدلات الإصابة بفيروس كورونا التي أعلنها وزير الصحة فخر الدين قوجة، مؤكدًا أنها بيانات لا تعكس الواقع.

وأكد كليتشدار أوغلو أن الإحصائيات اليومية لوزارة الصحة عن فيروس كورونا بعيدة كل البعد عن المصداقية، قائلًا: "الدولة لا تحكمها الأكاذيب، رجل الدولة لا يكذب، والدولة التي تحكمها الأكاذيب لا مستقبل لها، يجب أن يكون رجل الدولة صادقًا، وأن يستخدم عقله، وألا يكذب على شعبه".

وكشف رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة التركيتين، السبت الماضي، عدم صحة بيانات وزارة الصحة التركية بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال مشاركتهما في حلقة نقاش طرحها حزب الخير التركي.