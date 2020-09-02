صحيفة ألمانية: جنرالات تركيا يعصون أمر أردوغان بإغراق سفينة يونانية

كشفت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، عن حالة عصيان من قيادات الجيش التركي لقرارات الرئيس رجب طيب أردوغان، التي تتعلق بالصراع في شرق المتوسط.

وفي تقرير نشر مساء أمس، بينت الصحيفة الألمانية، أن أردوغان طلب من جنرالات تركيا قبل أيام قليلة، إغراق سفينة يونانية، بشرط عدم سقوط ضحايا، لكن الجنرالات رفضوا طلبه.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر تركية، أن الجنرالات رفضوا أيضًا مقترحًا من السلطة الحاكمة بإسقاط طائرة يونانية وفقا لموقع "تركيا الآن" .

وبالأمس، أفادت وسائل إعلام يونانية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرر إرسال حاملة الطائرات "شارل ديجول" إلى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، التي تشهد تصاعدًا للتوتر بين تركيا واليونان.

وترددت أنباء عن مرافقة عدد كبير من السفن والغواصات والقطع الحربية التابعة للجيش اليوناني، لـ"شارل ديجول" التي يبلغ وزنها 42500 طن وطولها 261 مترًا.