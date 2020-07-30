مرشح حزب الشعب الجمهوري: القائمة الوطنية بها مرشحون مؤيدون ومعارضون

قال محمد عمارة، مرشح حزب مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن قائمة "من أجل مصر" بها الكثير من المرشحين المؤيدين والمعارضين، وهم أجزاء من العمل السياسي المصري، ويمثلون أحزابهم من داخل تلك القائمة ولا ينفصلون عن أحزابهم.

وأضاف "عمارة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن سن الشباب بالنسبة للقانون يقف عند 35 عامًا، فيما جاء هو ذا 36 عاما، وفي حال نجح في الالتحاق بمجلس الشيوخ فسيكون أصغر نائب داخل المجلس، موضحا أنه يسعى للربط بين التأهيل والتمكين، وسيتعلم من كافة أعضاء مجلس الشيوخ وسيجري نقل الخبرات السياسية العميقة من أعضاء المجلس للخروج بمشروعات قوانين تساهم في وضع القوانين في إطارها الصحيح.

وأكد أنه لا يجوز لمرشحي مجلس الشيوخ تقديم عروض واهية للمواطنين، من وعدهم بتقديم الخدمات وغيرها، وهو ما سيلتزم به في حال نجح في دخول مجلس الشيوخ.