رئيس "كفر الشيخ": استثمار ملياري جنيه في إنشاء كليات جديدة

قال الدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن جامعة كفر الشيخ هي جامعة مصرية بمواصفات عالمية، وأنه خلال الست سنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، أولى اهتماما بالتعليم العالي والبحث العلمي؛ لأنه قاطرة التنمية في أي بلد.

وأضاف الدسوقي، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه جرى إنفاق استثمارات تقارب الملياري جنيه في إنشاء كليات جديدة بالجامعة وتخطيط حرم جامعة كفر الشيخ، وأن الجامعة حصلت على المستوى الرابع في الوطن العربي على أكثر الجامعات الصديقة للبيئة.

وتابع أن هذا التصنيف يعتمد على معايير مختلفة وأهمها التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واستهلاك الطاقة والمياه، ولاشك أن هذه الدفعة قوية في الست سنوات الماضية والرئيس دائما يؤكد دائما على أننا نحتاج لخريج بمواصفات عالمية وتعليم عالٍ وبحث علمي ذي جودة عالمية.

وأكد أن جامعة كفر الشيخ والمستشفي الجامعي كان لها دور مميز في أثناء فترة جائحة فيروس كورونا، وأن المستشفي الجامعي للمحافظة لم يسجل أحد من طاقمها الطبي إصابة بكورونا خلال الشهور الماضية: "الحمد لله احنا الوحيدين اللي متصبناش بفيروس كورونا"، والجامعة كان لها دور في التصدي لجائحة كورونا.

وتابع بأنه جرى تخصيص مدينتين جامعيتين لحالات الاستشفاء ودورين بالمستشفي الجامعي لحالات العلاج.