"النقل" تخصص 3.5 مليار جنيه لتطوير الطرق المحلية بالصعيد

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تخصيص 3.5 مليار جنيه لتطوير طرق الصعيد، من أصل 5 مليارات جنيه إضافية وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على منحها لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات.

وقال "الوزير"، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، له اليوم، إن تلك الأموال ستوجه لصالح الطرق بمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد.

وأشار إلى أن النسبة المخصصة لصالح محافظات الصعيد من المخصصات المالية، التي جرى الموافقة عليها تبلغ 70%.

وتابع: "كان قد جرى اعتماد ملياري جنيه لرفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة، من بينها 4 محافظات في الصعيد وهي: الجيزة، وبني سويف، والفيوم، والمنيا".