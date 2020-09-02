"الأوقاف" تزيل التعديات على عدد من ممتلكاتها بالقليوبية

أعلنت هيئة الأوقاف عن تنفيذ عدد من الإزالات والتعديات على أراضي وممتلكات الوقف، وذلك على مدار الإيام السابقة، حيث قامت الهيئة بمعاونة قوات الأمن بتنفيذ الإزالة على مساحة 9 أفدنة بوقف السادة البكرية بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وإزالة ما وقع عليها من تعديات.

وقامت الهيئة بحسب بيان الوزارة وبمعاونة قوات الأمن أيضًا، يوم الثلاثاء، بتنفيذ إزالة التعدي على مساحة 900 متر وقف عفيفة الحبشية بمحافظة القليوبية، لقيام غاصبين بإقامة جراج على ملك الوقف دون سند.

ونفذت الهيئة بمعاونة قوات الأمن، اليوم الأربعاء، الإزالة على مساحة 7 أفدنة بوقف السادة البكرية بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وإزالة ما وقع عليها من تعديات.

وأهابت الهيئة وحذرت كل من تسول له نفسه بالتعدي على مال الوقف باتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية ضده والتي تكفل الحفاظ على أملاك الوقف الخيري، وأوضحت أنها ستواصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظين جهودها في إزالة جميع التعديات على مال الوقف.