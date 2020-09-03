مراد مكرم: "لو طلقت مراتك متأذيش عيالك"

وجه الفنان والمذيع مراد مكرم، عدد من النصائح للأسرة المصرية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب "مكرم"، عبر حسابه على موقع فيس بوك، قائلًا: "عزيزي الرجل أرجوك، أرجوك، أرجوك لو طلقت مراتك لأي سبب، ما طلقش عيالك معاها، هما مالهمش ذنب في خلافتكم".

وتابع: "بص، حتي لو كانت خانتك، شوف لدرجة إيه، برضه عيالك مالهمش ذنب، ما تقهرهمش، ما تحسسهمش باليتم و إنت عايش، كفاية عليهم ضغوط الحياة و إنت مش معاهم، ما تنتقمش من الأم بالولاد".

واستطرد: "راعي ربك فيهم، وحتى لو مظلوم هييجي اليوم اللي يعرفوا كل حاجة، ويا سيدي حتى لو ما جاش اليوم ده، أهي مكتوبالك عند ربنا اللي ما بيضعش عنده أي حق، أما بقي لو ظالم، فـ خلي بالك، ربك منتقم جبار زي ما هو غفور رحيم".

وكان الفنان مراد مكرم، حذر من شراء منتجات، أو التعامل مع أي دولة معادية للدولة المصرية، معتبرًا إياها نوعا من الخيانة.

وكتب مراد مكرم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: معرفش أنا بفكر غلط ولا لأ، بس أنا ما بشتريش أي منتج ولا بسافر لبلد معلنة عداوتها لبلدي بطريقة واضحة.

وتابع: بالنسبة لي ده نوع من أنواع الخيانة، وما تقوليش الحكومة حاجة والشعب حاجة تانية كله منفد على بعضه.

وشارك مراد مكرم، في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسلات "شبر مية" مع أحمد السعدني، نجلاء بدر، و مسلسل "ليالي أوجيني" مع ظافر عابدين، أمينة خليل، إنجي المقدم، ومسلسل "فوق مستوى الشبهات" مع يسرا، شيرين رضا.