محافظ دمياط تتابع أعمال تسوية وتمهيد الطرق الداخلية بقرية "الرطمة"

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة تفقدية اليوم الأربعاء، رافقها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، حيث قامت المحافظ خلالها بمتابعة الأعمال المبدئية لتمهيد وتسوية ورفع كفاءة الطرق الترابية بقرية "الرطمة" من خلال إعادة استخدم الطبقة الاسفلتية الناتجة عن تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفة " الترعة الشرقاوية" بمدينة دمياط.

وأوضحت المحافظ أنه سيتم دعم تلك العملية بمعدات إضافية لنهو الأعمال وفقًا للبرنامج المحدد، مضيفة أن قرية طبل تم إدراجها بتلك الخطة، إستجابة لمطالب أهالى القريتين واستعدادًا لفصل الشتاء لحين الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي وجميع المرافق بهما.