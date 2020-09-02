مصدر بصحة دمياط: 1445 إصابة بفيروس "كورونا" و109وفيات

كشف مصدر بمديرية الصحة في دمياط لـ"الوطن" عن أن مجمل الإصابات بفيروس "كورونا" على مستوى المحافظة بلغ 1445 حالة إصابة، بالإضافة إلى 109 حالات وفاة، وذلك ممن تم إجراء مسحات لهم.

وأكد المصدر أنه يتم تطبيق بروتوكول العلاج على كل من ظهرت عليه الأعراض، وتم حجزه سواء عزل منزلي أو بالمستشفيات، دون الارتباط بمسحة من عدمه، طالما ظهرت عليه الأعراض وبحاجة للعلاج، معتبراً أن "هدفنا الأول والأخير إنقاذ حياة المواطنين".

وأضاف المصدر أن ما يزيد على 90% من الحالات كانوا مصابين بأمراض مزمنة، كأمراض الجهاز التنفسي والسرطان وأمراض القلب والسكر والضغط والجلطات، مشيراً إلى أن متوسط أعمار المتوفين يبلغ 60 سنة فأكثر، بنسبة 95% من إجمالي الوفيات، بينما كانت نسبة 5% فقط أقل من 60 سنة.

وأوضح أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس "كورونا" في دمياط، بلغ حوالي 1000 حالة شفاء، مشيراً إلى أن المحافظة بها 4 مستشفيات للعزل، وهي الصدر والحميات والعام وكفر سعد، كما تم تطهير وتعقيم مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة، والمدينة الشبابية برأس البر، بعد تعافي جميع الحالات التي كانت محتجزة بها، لعودتها إلى نشاطها قريباً.