رئيس تعليم الكبار: أزمة كورونا أغلقت 70 ألف فصل محو أمية

قال الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكباء، إن جائحة فيروس كورونا، كانت بمثابة صدمة مفاجأة، وضعت الجميع أمام تحدي حقيقي، فأصبح يتعين على الجميع الإجابة على تساؤل حول كيفية التعامل مع تلك الجائحة التي أوقفت الحياة، والتي كان من ضمنها وقف أي تجمعات تعليمية، ومن بينها فصول محو الأمية كجزء أصيل في المنظومة.

وأضاف خلال حوار خاص أجراه مع صحيفة "الوطن"، سوف يجري نشره كاملا خلال ساعات، أن كورونا تسببت في غلق أكثر من 70 ألف فصل لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأكد "عاشور" أن التحدي الأكبر الذي واجه العاملين في "محو الأمية" هو طبيعة الفئة التي نتعامل معها وهم "الأميين"، نظرا إلى أنهم أشخاص ذوات طبيعة خاصة بسبب غياب التكنولوجيا وخدمات الانترنت عن منازلهم.

وقال إن معلمي محو الأمية يتعاملون مع الدارسين بالشكل التقليدي، باستخدام "الورقة والقلم والطباشيرة"، الأمر الذي يعني أن التكنولوجيا ستستمر عامل مساعد في عملية التعلم وليست بديلًا للمعلم.