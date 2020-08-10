افتتاح مقر مشروع محو الأمية بكلية الآداب جامعة عين شمس

استقبل الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، اليوم، الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والوفد المرافق له، للوقوف على آخر مستجدات إنشاء مقر مشروع محو الأمية، بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومركز تعليم الكبار بالجامعة.

وأشاد الدكتور نظمي عبدالحميد، بالخطوات التي تتبعها الكلية في هذا الصدد، للوصول إلى أعلى مستويات الجودة، في المشاركة في تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، الذي يستهدف قيام طلاب الجامعة خلال فترة الدراسة، بمحو أمية عدد من الأفراد، وفق قاعدة البيانات المعدة مسبقًا، كما اطلع على الجدول الزمنى المقرر لبدء تنفيذ المشروع.

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، على اهتمام الكلية بإثراء قيم التطوع لدى الطلبة، من خلال المشاركة الاجتماعية في هذا المشروع، وأيضا يمنح الكلية مزيد من المشاركة في المشروعات القومية بالدولة، مؤكدا على أهمية توعية طلاب الجامعة بالدور الوطني والتطوعي، في خدمة المجتمع في كل أوجه الحياة، خاصة في قضية محو الأمية.