تفاصيل عودة رحلات "البالون الطائر" في الأقصر.. التذكرة بـ 100 دولار

تستعد أرض مطار "البالون الطائر"، في البر الغربي بمحافظة الأقصر، لاستئناف رحلات تحليق البالون في سماء الأقصر مجددًا، خلال الشهر الحالي، وذلك بعد فترة توقف طويلة، مع عودة النشاط السياحي للمدينة.

وتستعرض "الوطن"، تفاصيل رحلات البالون الطائر وأسعاره وفقًا لثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر على النحو التالي:

رحلات البالون الطائر بالأقصر

البالون الطائر هو رحلة هوائية عبر المنطاد تنطلق من البر الغربي، ترتفع على حدود 1500 قدم، وتستغرق الرحلة من 45 دقيقة وحتى ساعة كاملة.

ففي حوالي الساعة 5 مساءً تنطلق الشركات من خلال مناديبها لجلب الزبائن عبر سيارات متنقلة من الفنادق وعبور اللانشات النيلية للتنقل للبر الغربي، ويعبر الزبائن اللانشات النيلية برفقة الكابتن الطيار الذي سيقل الزبائن عبر الرحلة.

وخلال رحلة العبور بين الشرق والغرب عبر اللانشات، يتناول السائحون وجبة الإفطار، والتي تتكون من قهوة أو شاي مع قطع الكيك والبسكويت والحليب، ويقوم الكابتن بشرح الرحلة وتعليمات السلامة والأمان خلال التحليق وما يجب الالتزام به.

وبعد الوصول للبر الغربي تقل السيارات الزبائن لموقف القرنة الخاص بتحليق البالونات والمناطيد بالبر الغربي، والتي يشرف عليها مسؤولو الأرصاد والطيران المدني، ويشاهد الزبائن عمليات النفخ والتجهيز في مظهر جمالي.

وقبل الشروق بنصف ساعة، تكون البالونات قد اكتمل تهيئتها ونفخها بالهواء الساخن عبر ماكينات الضخ، ويقوم الكابتن الطيار بتقسيم المجموعات حسب حجم البالون، فالمناطيد لها أحجام مختلفة إما 800 وهي تتحمل 30 فردًا، أو 600 وتتحمل 20 فردًا، أو البالون البرايفت ويتحمل 4 أفراد، ويقوم الكابتن بتقسيم الزبائن حسب الحجم ليتمكن من ضبط وزن البالون.

حيث تنطلق الرحلة غالبًا قبل موعد الشروق بنصف ساعة، يتمكن خلالها المصريون والأجانب الاستمتاع بالمظهر الجمالي للحقول الخضراء والمعالم الأثرية من سماء الأقصر، إذ ينطلق المنطاد عبر البر الغربي مرورًا بتمثالي ممنون ومعبد حتشبسوت ومقابر النبلاء ووادي الملوك، بالإضافة لمشاهدة نيل الأقصر.

وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أن سعر رحلة البالون الطائر تزيد على 100 دولار للفرد بالنسبة للمصريين والأجانب، وفي الشهور غير موسمية يقل السعر نسبيًا، فموسم رحلات البالون هو الكريسماس ورأس السنة وإجازة نصف العام وهو الأعلى سعرًا.