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"تعليم الكبار": استهدفنا 20% من 17 مليون "أمُي" في مصر

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محمود عبدالرحمن
04:39 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
د. عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكباء

د. عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكباء

قال الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن محنة كورونا تحولت إلى منحة، من خلال إعادة هيكلة المناهج التعليمية ونظام الدراسة، والاعتماد على الفيديوهات القصيرة التي لا تتعدى مدته 10 دقائق، والتي يتم إرسالها إلى الدارسين، بجانب بعض الأنشطة التفاعلية.

وأضاف خلال حوار خاص أجراه مع جريدة "الوطن"، سيُنشر كاملًا خلال ساعات، أن مصر بها 17 مليون شخص أمُي، استهدفت الهيئة حوالي 20% منهم، لاسيما الذين يجيدون التعامل مع التكنولوجيا، وخاصة برنامج " واتس آب".

وأكد أن الدولة تتجه حاليًا لوضع حلول جذرية للسيطرة على الظاهرة، حيث تم إنشاء الإدارة المركزية لمعالجة المتسربين من التعليم، يتم من خلالها تتبع المتغيبين عن المدارس وإعادة دمجهم مرة أخرى، إضافة إلى إنشاء منظومة التعليم المجتمعي داخل وزارة التربية والتعليم تستهدف الأشخاص الذين لم يلتحقوا بالمدارس، وتتراوح أعمارهم ما بين 9 إلى 14 سنة، وكذلك التعامل مع الفئة العمرية الأكثر من 16 عامً في فصول محو الأمية.    

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