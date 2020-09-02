البنوك تنهي تعاملاتها بتراجع قرش للدولار

أنهت البنوك العامة والخاصة تعاملاتها، اليوم الأربعاء، بتراجع قرش واحد فقط للدولار، ليتراجع من 15.92 لـ15.91جنيهًا فى بنوك الأهلي المصري، وقطر الوطني، وبلوم، ومصر إيران للتنمية، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد.

وجاء بنكا "hsbc" -و"قطر الوطني" الأقل سعرًا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.88مقابل 15.78جنيهًا للشراء.

فيما جاءت بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، وعودة، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار، ليباع بـ15.92 مقابل 15.82جنيهًا للشراء.

وفى السياق ذاته، شهدت أسعار الذهب عدة تراجعات خلال اليوم، ليستقر في نهاية التعاملات بالبورصات العالمية وأسواق المال عند التراجع بقيمة 3 جنيهات ليباع بـ1003مقابل 1006جنيهات أمس.

وسجل عيار 21 نحو 877 جنيهًا، فيما بيع عيار 18 بـ752جنيهًا، وبلع سعر الجنيه الذهب 7.019 جنيه.