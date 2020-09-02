5 شركات تطرح 500 وظيفة خالية بمرتب 2000 جنيه

طرحت 5 شركات بمحافظة القليوبية 468 وظيفة شاغرة بها وقد تصل إلى 500 وظيفة لجميع المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والعليا، الراغبين في العمل الجاد، بالاتفاق مع مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية.

فتح باب تلقي الطلبات بداية من غد الخميس للراغبين

وأعلنت مديرية القوى العاملة، فتح باب تلقي الطلبات بداية من غد الخميس للراغبين، حتى استيفاء العدد المطلوب برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، وهذه الوظائف كالتالي:

1- شركة جلاس للملابس الجاهزة وتتوافر بها فرص عمل منها عمال إنتاج، ومراقب جودة، وعاملات تشطيب، وعامل مكوى ذكور وإناث، مؤهل عالي ومتوسط وإعدادية.

- الأجور بين 1620 إلى 1980 جنيها.

2- شركة دايس للملابس الجاهزة وتتوافر بها 118 فرصة عمل على مهن سنجر، وأوفر، وأورليه، ذكور وإناث، بمؤهل متوسط والأجور حسب المقابلة.

3- الشركة المصرية الإيطالية تطلب 35 عامل تعبئة من الإناث فقط، مؤهل متوسط.

4- الشركة العالمية لسحب الاستهلاك بالطريق البطيء العوادم 15 فرصة عمل لعمال إنتاج، والراتب حسب المقابلة.

5- الشركة العالمية لسحب الاستهلاك بالطريق البطيء العوادم بميت حلفا قليوب وتطلب محاسبين ومراقب جودة وعمال إنتاج، ذكور فقط، والراتب بحسب المقابلة.

تقدم الطلبات بداية من غدٍ الخميس حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفيلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.

من جانبه أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بالقليوبية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة.

وأكد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوها إلى أنه يجرى متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.