استرداد 7 أفدنة من أملاك هيئة الأوقاف في القليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة، اليوم، بالتنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية، لإزالة التعديات على أراضي الهيئة بناحية شبرا الخيمة، أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة لتعدٍ على مساحة 900 متر.

وأزالت الحملة تعديات أخرى على مساحة 7 أفدنة بوقف السادة البكرية بناحية شبرا الخيمة، وحذرت هيئة الأوقاف فى بيان لها كل من تسول له نفسه بالتعدي على مال الوقف، باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بما يكفل الحفاظ على أملاك الوقف الخيري.