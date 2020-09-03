الطالبة آية طه "بائعة الأحذية": تحمل المسئولية منذ الصغر شيء جميل

قالت آية طه، الطالبة المتفوقة بالثانوية العامة وبائعة الأحذية، إنه مرت بصعوبات كبيرة خلال حياتها منذ ولادتها، خاصة أن والدها أجرى عملية في المخ بسبب إصابته بالسرطان، وبعد 8 سنوات آثار الجراحة ظهرت، ثم أصيب بجلطة في ذراعه ورجله.

وأضافت "طه"، خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومنى عبد العزيز، "كان حلمي من زمان أدخل طب بس زاد الحلم وأنا في الثانوية العامة، عشان أساعد بابا وأقدمله مساعدة حتى لو كانت صغيرة".

وأشارت أن التحمل المسئولية منذ الصغر شيء جميل، وهذا سيساعد الشخص في الحياة بعد ذلك، "لما كنت بساعد أمي كنت بفرح عشان بريحها شوية، وشرف كبير أدخل كلية الطب، ومهنة راقية جدًا، ونفسي أتخصص في النسا والولادة، أنا عندي أخين أكبر مني".