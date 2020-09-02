الكليات المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية

ينتظر طلاب الثانوية العامة نتيجة المرحلة الثانية 2020، التي من المقرر أن تظهر خلال 72 ساعة من إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة، إذ بلغ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات حتى الآن 95 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وتستعرض "الوطن" الكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية في الكليات العلمية والأدبية وفقًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على النحو التالي:

الأماكن الخالية في الكليات العلمية والأدبية

دار العلوم أسوان

حقوق المنيا

إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات الجامعة المصرية اليابانية

حقوق دمياط

فني صحي جنوب الوادي

علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ

إعلام القاهرة

تربية المنصورة

معهد فني صحي الزقازيق

تجارة المنوفية بشبين الكوم

معهد فني صحي أسيوط

معهد فني صحي أسوان

معهد فني صحي طنطا

تجارة طنطا

سياسة واقتصاد السويس

علوم أسيوط

ألسن بني سويف

فنون تطبيقية دمياط

فنون تطبيقية بني سويف

علوم أسوان

حقوق القاهرة

تمريض القاهرة

طب بيطري مطروح

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

إعلام المنوفية

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

حقوق بني سويف

معهد فني صحي إسماعيلية

معهد فني صحي سوهاج

علوم كفر الشيخ

معهد فني صحي المنصورة

معهد فني صحي بني سويف

علوم المنوفية بشبين الكوم

طب بيطري مدينة السادات

علوم بنها

طب بيطري بنها

علوم بنات عين شمس

علوم المنصورة

علوم دمياط

ألسن الأقصر

علوم الزقازيق

حقوق الزقازيق

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

علوم قناة السويس بالإسماعيلية علوم طنطا

علوم بور سعيد

ألسن كفر الشيخ

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

علوم جنوب الوادي

علوم القاهرة

علوم دمنهور

تجارة الإسكندرية

علوم سوهاج

حقوق سوهاج

علوم الإسكندرية

تجارة سوهاج

ألسن سوهاج

علوم عين شمس

تجارة جنوب الوادي

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم

تجارة بني سويف

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

علوم بني سويف

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم

علوم السويس

تربية بنها

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

علوم الفيوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

حاسبات ومعلومات المنيا علوم

ألسن عين شمس

فنون جميلة (فنون) المنيا

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

علوم المنيا

معهد فني صحي بنها

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

حاسبات ومعلومات قنا علوم

معهد فني صحي الإسكندرية

ألسن المنيا

تمريض دمياط

سياسة واقتصاد بني سويف

تمريض بور سعيد

تمريض سوهاج

تمريض عين شمس

تمريض مطروح

تمريض دمنهور

تمريض كفر الشيخ

تمريض جنوب الوادي

تمريض بنها

تمريض أسوان

تمريض الفيوم

تمريض المنصورة

تمريض طنطا

تمريض أسيوط

تمريض المنوفية بشبين الكوم

علوم الوادي الجديد

تمريض المنيا

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تمريض بني سويف

تمريض الإسكندرية

تمريض الزقازيق

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية رياضة

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربي

معهد فني صحي رياضة بنها

فنون جميلة (فنون) أسيوط

حقوق عين شمس

تجارة المنصورة

تخطيط عمراني القاهرة

حقوق المنصورة

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق الإسكندرية

علوم الإسكندرية رياضة

تجارة الزقازيق

حقوق طنطا

إعلام المنوفية رياضة

علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل رياضة

تجارة انتساب موجه بورسعيد

علوم القاهرة رياضة

تجارة عين شمس

معهد فني صحي رياضة طنطا

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

حقوق بورسعيد

تجارة بورسعيد

معهد عالي فنون تطبيقية 6 أكتوبر

هندسة الجامعة المصرية اليابانية

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة

حاسبات ومعلومات السويس رياضة

فنون جميلة (عمارة) المنصورة

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

آثار الزقازيق بصان الحجر

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية

إعلام القاهرة رياضة

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة

فنون تطبيقية بنها

علوم عين شمس رياضة

فنون جميلة (فنون) حلوان

فنون تطبيقية حلوان

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة

هندسة الطاقة أسوان

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة

حاسبات ومعلومات قنا رياضة

هندسة جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة

فنون جميلة (عمارة) حلوان

تجارة القاهرة

آداب القاهرة

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف

تربية رياضية بنين المنصورة

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

معهد فني صحي رياضة المنصورة

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة

فنون جميلة (فنون) المنصورة

هندسة أسيوط

معهد فني صحي رياضة أسيوط

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

ألسن عين شمس رياضة

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة

هندسة الفيوم

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة

هندسة المنيا

هندسة السويس

هندسة أسوان

هندسة حلوان بالمطرية

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.

سياحة وفنادق المنصورة

آداب بنها

العالي للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

ع. دولى إعلام مدينة الشروق

علوم كفر الشيخ رياضة

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه دمياط

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية كفر الشيخ

علوم السويس رياضة

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال - محاسبة)

العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

القاهرة العالي (علوم حاسب) قطعة 2 م. خدمات البنفسج تجمع أول

سياحه وفنادق الأقصر

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

حاسبات ومعلومات السويس علوم

تربية بني سويف

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

اقتصاد منزلى حلوان

المعهد العالى للهندسة الإلكترونية بلبيس

المعهد العالى للهندسة بالمنيا

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية شعبة تربية فنية السويس

ع. كندى تكنو. إعلام ت. خامس

ك. ت. فني رى وصرف ومساحة قنا

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت. خامس

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

حقوق الفيوم

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

ك. ت. فني صناعي قنا

ك. ت. فني صناعي المحلة الكبرى

ك. ت. فني صناعي بئر العبد شمال سيناء

الفني للفنادق المطرية

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا الفني للفنادق الإسكندرية

المعهد العالي للغات بأسوان

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

زراعة كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

تربية (طفولة) كفر الشيخ

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

الإعاقة والتأهيل الزقازيق

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية مطروح

العالي خدمة اجتماعية بنها

العالي للغات بمصر الجديدة

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية المنيا

سياحة وفنادق المنيا

تربية المنيا

تربية رياضية بنات الفيوم

آداب المنيا

معهد عالي هندسة مدينة الشروق بمصروفات

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات

آداب بني سويف

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات

عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا

تجارة انتساب موجه السويس

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات

فنون جميلة (فنون) الأقصر

العالي ترميم الآثار بأبي قير

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آثار دمياط

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه أسيوط

المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه عين شمس

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان

معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمة بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات

العالي خدمة اجتماعية سوهاج

العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمة اجتماعية أسوان

معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

زراعة المنيا

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

دار العلوم المنيا

زراعة سوهاج

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

آثار القاهرة

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنات المنيا

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

فني تمريض كفر الشيخ

فني تمريض الزقازيق بفاقوس

تربية السويس

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه القاهرة

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

سياحة وفنادق مطروح

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

عالي هندسة وتكنولوجيا بسوهاج

فني تمريض السويس

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

فني صحي جنوب الوادي رياضة

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية مطروح

آثار ولغات مطروح

زراعة الوادي الجديد

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر الجديدة

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي طالبات

المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

المعهد الفني للتمريض بالجونة

سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

ش. مطاعم فني سياحة قنا

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية

ثروة سمكية السويس

فني تمريض جنوب الوادي

آداب بور سعيد

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

تربية رياضية بنات العريش

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)

ألسن أسوان

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية شعبة نظم معلومات بطموه

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

تربية مطروح

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية

المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادي النيل

المعهد الكندي العالي للهندسة 6 أكتوبر

معهد القناة العالي للهندسة بالسويس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا

المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للعلوم الادارية ببنى سويف

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

آداب انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية طفولة مبكرة مطروح

زراعة مطروح بفوكه

آثار أسوان

تكنولوجيا المصايد والأسماك أسوان

زراعة وموارد طبيعية أسوان

علوم الوادي الجديد رياضة

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تجارة أسوان

تربية فنية المنيا

تمريض حلوان

زراعة الفيوم

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم

دار العلوم الفيوم

دار العلوم انتساب موجه المنيا

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

تربية نوعية فنية الفيوم

فني تمريض المنوفية بشبين الكوم

فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تربية طفولة مبكرة الزقازيق

تربية (طفولة) السويس

تربية نوعية الفيوم

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش محاسبة

تربية الفيوم

تربية (طفولة) دمنهور

آداب كفر الشيخ

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش. (نظم معلومات) ك 47 ط إسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - شعبة إدارة أعمال

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

العالي خدمة اجتماعية المنصورة

العالي للغات 6 أكتوبر

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال)

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة إدارة اعمال ومحاسبة المعادي

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

الفني التجاري بدمياط

الفني التجاري ببنى سويف

الفني التجاري بأسيوط

الفني التجاري بأسوان

الفني التجاري بدمنهور

الفني التجاري بالزقازيق

الفني التجاري بسوهاج

الفني التجاري بقنا

الفني التجاري بالمحلة الكبرى

الفني التجاري بالعريش

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

زراعة القاهرة رياضة

تربية مدينة السادات

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

تجارة مدينة السادات

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

حقوق مدينة السادات

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية دمياط

الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة أول مدينة السلام القاهرة

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

آداب طنطا

تربية (طفولة) طنطا

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنات طنطا

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ