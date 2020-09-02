بيتر ميمي: انتظروا الإعلان التشويقي لفيلم "موسى" بعد قليل

أعلن المخرج بيتر ميمي، طرح الإعلان التشويقي لفيلمه الجديد "موسى" خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك".

ونشر ميمي، الملصق الدعائي للفيلم، وعلق عليه قائلاً: "بعد ساعات قليلة الإعلان التشويقى الأول لفيلم موسى، مشروع مهم جدا بالنسبة لي، ابتديت الشغل عليه من 2017، حاولت مع فريق العمل يكون حاجة مختلفة وخطوة للتغيير والتجديد فى المحتوى والشكل السينمائي.. العالم القديم لازم ينتهى".

وكان ميمي، انتهى من تصوير الفيلم قبل أيام، واحتفل مع صناعه بانتهاء التصوير بإحضار تورتة.

فيلم "موسي" من بطولة إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبواليزيد، محمود حافظ، سارة الشامي، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.