بيتر ميمي: مفيش علاقة بين فيلم "موسى" ومسلسل محمد رمضان

نفي المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة، "تويتر"، أن يكون هناك تشابها بين فيلمه "موسى"، ومسلسل محمد رمضان الجديد والذي يحمل الاسم نفسه.

وقال "بيتر"، "ناس كتير سألونى، فيلم موسى أنا بصوره من سنة تقريبا، وليس له أي علاقة فى الفكرة أو المضمون أو أي حاجة لمسلسل النجم محمد رمضان.. التوفيق للجميع إن شاءالله ومنتظر مسلسل محمد رمضان زى كل الناس اللى فى مصر.. فيلم #موسى 2020 إن شاء الله إنتاج مشترك سينرجى فيلم ونيوسنتشرى ومصر العالمية"

فيلم موسى من إنتاج سينرجي فيلمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتم فيه استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.

الفيلم بطولة عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، منهم النجوم إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وأسماء أبواليزيد وسارة الشامي.