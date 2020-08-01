بيتر ميمي: فريق عمل "الاختيار" كان يعمل كالجنود في المعركة

قال المخرج بيتر ميمي، إنه بدأ العمل في مسلسل رمضان باكر جداً بعد عيد الفطر مباشرة بعد مسلسل كلبش الذي كان يعرض في السباق الرمضاني من العام الماضي، "قعدنا فترة بنحضر لأن المسلسل كان محتاج حوالي 4 سنين علشان يخرج للنور واشتغلنا بمجهود جبار للغاية".

وأضاف ميمي، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية CBC، أن فريق عمل مسلسل الاختيار بذلوا مجهود بشكل كبير وكأنهم كانوا كالجنود في المعركة أثناء التصوير وكانوا في شقاء غير طبيعي، "وأن احنا خلصنا المسلسل ده في ميعاده لأن روح الشهيد أحمد المنسي كانت معانا وطيبة".

وتابع، أننا "بدأنا العمل في البداية على فكرة معنى ضابط في القوات المسلحة وفي الصاقعة وفي فرقة خاصة وبدأ يتم الشرح لينا يعني ايه ضابط في القوات المسلحة وكيف يتم تخصيصه لكي نعرف التكوين النفسي لضابط الصاعقة، وأثناء معاينة أماكن المسلسل كنا بنفكر ازاي هنكمل المسلسل ده".

واستكمل، أن "فكرة أن تعمل عمل درامي فيه قوات مسلحة ومركبات ومدرعات حديثة ده يعتبر أول حاجة ظهرت في مسلسل الاختيار".