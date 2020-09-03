عدسة أميرة توثق عناوين بيوت المشاهير في مبادرة "عاش هنا"

بين شوارع وحارات المناطق التاريخية القديمة، اعتادت أميرة وزملاؤها بكلية الفنون التطبيقية، التجول للاستمتاع بالشكل المعماري للعمارات وجدران المحلات التي تفوح منها رائحة الزمان، حتى لفت نظرها لافتات تحمل أسماء مشاهير الفن والمجتمع بعنوان "عاش هنا" ذلك المشروع الذي بدأ العمل عليه منذ سنوات، وانطلق قبل عامين برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، استوقفتها التفاصيل المدونة على اللوحات الرخامية المعلقة على مداخل العمارات فقررت توثيقها بعدستها ونشرها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتعريف الناس بتلك الأماكن ودعوتهم لزيارتها والتعرف عليها.

بحكم طبيعة دراستها في كلية الفنون التطبيقية بالجامعة الألمانية، اعتادت أميرة الشيخ تصوير العمارات القديمة التي تلمع عيناها لجمال تصميمها، لم تسمع من قبل عن مشروع "عاش هنا" الذي أطلقته الدولة لتوثيق أماكن سكن مشاهير الفن والمجتمع والسياسة، وبحسب روايتها لـ"الوطن" الفكرة شجعتها على البحث عن مزيد من الأماكن لزيارتها وتصويرها ونشرها عبر صفحتها الشخصية ودعوة الجميع لمعرفة تلك الأماكن.

أميرة: فيه شخصيات مكنتش أعرفها وحاولت أعرف الناس بيها

تفاعل كبير حققته الصور التي وثقتها طالبة الفرقة الأخيرة بكلية الفنون التطبيقية عبر موقع "فيس بوك"، "صورت حوالي 40 بيت للمشاهير منهم بيت سعاد حسني والعندليب ويوسف شاهين"، "فيه ناس مكنتش أعرف عنهم وعرفتهم من اللوحات دي" ومن أجل هذا بدأت توثيق لوحات المشروع، بحسب روايتها.