"الثقافة": إدراج مقرات شهداء الجيش والشرطة ضمن مشروع لوحات "عاش هنا"

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، إدراج مقرات إقامة أبطال مصر من شهداء القوات المسلحة والشرطة ضمن مشروع لوحات "عاش هنا" الذي ينفذه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة؛ لتروي وتوثق قصص حياتهم.

وزيرة الثقافة: مسيرة الشهداء ستبقى نبراسًا للأجيال المقبلة وعبرة وقدوة تستنهض الهمم

وقالت وزيرة الثقافة، إنَّ تركيب لوحات مشروع "عاش هنا" على المباني التي أقام بها أبناء مصر ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن يأتي من أجل تخليد العظماء، متابعة أنَّ مسيرتهم ستبقى نبراسًا للأجيال المقبلة وعبرة وقدوة تستنهض الهمم لاستكمال المسيرة الحضارية التي انطلقت منذ فجر التاريخ، مشيرة إلى أنَّ توثيق الأماكن التي شهدت حياتهم يعكس فخر الوطن بهؤلاء الأبطال.

يذكر أن لوحات مشروع "عاش هنا" التي تمّ تخصيصها لأبطال القوات المسلحة والشرطة؛ نفذتها وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري؛ بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشملت مجموعة من الأبطال منهم: الفريق أول عبدالمنعم رياض، الفريق أول كمال الدين حسن علي، الفريق محمد سعيد الماحي، اللواء أركان حرب منير أحمد محمد شاش وغيرهم من الأبطال.