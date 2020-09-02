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مي سليم تتعرض للاختطاف في "أثر رجعي"

كتب:

خالد فرج
05:39 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
مي سليم

مي سليم

أوشكت الفنانة مي سليم على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل "أثر رجعي"، وذلك بعد انتهائها من 70% من أحداث دورها.

وعلمت "الوطن" أن "سليم" تجسد دور محامية تتعرض للاختطاف، وتقلب هذه الواقعة الأحداث رأسًا على عقب.

ويشارك في بطولة "أثر رجعي" هالة فاخر، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، وتوني ماهر، وإيناس شيحة، من تأليف فتحي الجندي وإخراج معتز حسام.

وفي سياق مختلف، انتهت الفنانة من تصوير دورها في مسلسل "خيط حرير" أمام الفنانة مي عزالدين، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج إبراهيم فخر.

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