التضامن: إنشاء وحدات غسيل كلوي للمصابين بفيروس كورونا

توقع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غدًا الخميس، مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بروتوكول تعاون بشأن إنشاء وحدات غسيل كلوي للمصابين بفيروس كورونا، إضافة إلى إطلاق مبادرة "أمان أهل مصر".

وكان الاتحاد العام للجمعيات الأهلية قد أعلن سابقًا عن قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية بجميع القرى والأحياء والمدن في التوعية بأعراض مرض كورونا وطرق الوقاية منه، وتقديم المساعدات العينية للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا في صورة منظفات ومطهرات وغيرها.