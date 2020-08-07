وزير الاتصالات: نبدأ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية بـ 3 جامعات

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مكاتب المستشفيات الجامعية من المشروعات الهامة التي تعمل عليها وزارة الاتصالات لرقمنتها وهي حاليا في مراحلها الأخيرة قبل التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لبدء مشروع تبدأ فيه 3 جامعات ثم ينشر لميكنة المستشفيات الجامعية بشكل كامل لميكنة المستشفيات الجامعية، وسيتم البدء في مستشفيات المنصورة وعين شمس وأسيوط ثم تتلوها باقي المحافظات تباعا.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز" أن مشروع مصر الرقمية مشروع ضخم وكل مؤسسات الدولة وهيئاتها معنية به ويجري إشراف مباشر من القيادة السياسية ورئيس الوزراء يشرف بنفسه على خطواته، وكل الوزارات والهيئات تتعاون بهذا المشروع.

وتابع طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدلات أكبر من معدلات النمو للاقتصاد الكلي ومن ثم النصيب من النمو الكلي يزداد ونصيه من الناتج القومي يزداد، وقطاع الاتصالات نمى بنسبة 15% في العام المالي المنصرم وبالتالي نصيبه في الناتج القومي سيزداد وسيتم الإعلان عن هذا في الأسابيع القادمة حينما سيتم الإعلان عن كل أرقم العام المالي المنصرم.

وأشار طلعت إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية هو بالغ الأهمية ويكمل المنظومة التشريعية المتعلقة ببناء مصر الرقمية خصوصا وأنه كلما ازداد اعتماد المواطنين على المنظومات الرقمية كلما أدخلوا بيانات شخصية لهم ووجب على الدولة أن تقيم سياجا تشريعيا يحمي هذه البيانات ويقننها، والقانون سن على غرار القوانين المتواجدة في الدول المتقدمة والهدف منه هو جذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات التي تستضيف بيانات مواطني دول أخرى في مصر.