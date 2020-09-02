فودة: التضامن تسعى لتمويل إنشاء صوب زراعية لمواجهة التصحر بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ البحر الأحمر، عقب لقائه نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، إن الوزارة تسعى لتمويل مواتير رفع المياه وحفر للآبار، وإنشاء صوب زراعية لأهالي المحافظة ممن يعانون التصحر، بما يؤدي لحل المشكلات الناتجة عن التصحر، وما تسببه من أزمات غذائية واقتصادية.

كانت القباج استقبلت فودة لمناقشة التعاون بين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، وأيمن عبد الموجود، مساعد الوزيرة، وقال فودة، إن الاجتماع شهد استعراض المعوقات التي تواجه المحافظة، وتحتاج فيها إلى دعم الوزارة، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي للأهالي، واستخراج أوراق الثبوتية لهم، وإعانة مركز الإغاثة، وعجز الموارد البشرية، وفرص إقامة معارض لمنتجات المواطنين، والحاجة لدعم ذوي الإعاقة، وزيادة تدخلات برنامج مودة.

وأشار إلى مناقشة فرص الاستفادة من الحرف اليدوية التي تتميز بها المحافظة، من مأكولات وأعشاب طبية وملابس بدوية، وفرص تسويقها، وجرى الاتفاق على تنظيم عدد من المعارض لمنتجات سيناء والحرف اليدوية على قطعة أرض مخصصة لهذا الغرض في شرم الشيخ.

وقال إن الوزيرة أكدت إعداد خطة شاملة لتسويق المعارض، تتضمن السعي للحصول على أرض معارض في بعض المناطق، مثل معرض الأسر المنتجة على مساحة 4 آلاف متر مربع في مشروع الأسمرات، ومدينة حرفية في المرج، مع التوسع في تنظيم المعارض بالمحافظات المختلفة.