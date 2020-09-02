ورشة عمل بماسبيرو حول الإعلام وقضايا الأمن القومي

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه يشارك مع الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، في ورشة عمل تحت عنوان "الإعلام وقضايا الأمن القومي"، المقرر انعقادها غدًا الخميس بمقر المجلس بماسبيرو.

وقال المجلس في بيان له اليوم، إن الورشة يديرها الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وخبراء الأمن.

وتناقش الندوة، مفهوم الأمن القومي في الدستور والأدبيات المصرية والعالمية، وكذلك محددات الأمن القومي وأبعاده، والمواد الدستورية والقانونية التي تحكم قضايا الأمن القومي، وكيفية تناول وسائل الإعلام المختلفة للقضايا المتعلقة بالأمن القومي.