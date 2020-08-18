أحمد سعد يغني "100 حساب" على الهواء.. وعمرو خليل يمازح هاني شاكر

غنى الفنان أحمد سعد، مقطع من أغنية "100 حساب"، على الهواء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، بناءً على طّلب الإعلامي عمرو خليل، الذي لم يستمع إلى الأغنية من قبل.

وكان الإعلامي يتحدث مع الفنان، عما أثارته هذه الأغنية من جدل، جعل نقابة المهن الموسيقية، تُطالب الشركة المنتجة للأغنية بحذفها، بسبب غناء مغني المهرجانات حسن شاكوش في الأغنية رغم قرار وقفه.

ومن كلمات الأغنية: "أنا وسط ناسي بيتعملي 100 حساب، والشهم ليه مكان وسطنا لو حتى غاب، إحنا الرجولة والأدب والاحترام، معمول لينا في الجدعنة مليون كتاب، مياكلش عيشنا وملحنا غير الأصيل، لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل، كلمتنا واحدة وعا الحلال متربيين، في أي حته معروفين من غير دليل".

فيما رد الإعلامي: "إيه الجمال ده، كلام حلو، والنبي يا أستاذ هاني شاكر ما تدق على الأغنية دي، كلنا بنحب أحمد سعد، وأغانيه وتترات المسلسلات".