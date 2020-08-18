"المهن الموسيقية" تكشف تفاصيل تحويل أحمد سعد للتحقيق بعد "100 حساب"

كشف أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل واقعة إحالة الفنان أحمد سعد، للتحقيق بالنقابة، بسبب غنائه أغنية "100 حساب"، مع مغني المهرجانات حسن شاكوش، مؤكدا أنه منذ حوالي شهرين، امتلأت مواقع السوشيال بإعلان عن أن هناك أغنية تم تسجيلها بين شاكوش و أحمد سعد ستعرض قريبًا، رغم أن شاكوش غير مُسجل بالنقابة وموقوف من الغناء.

وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية تواصل على الفور مع الشركة المنتجة للأغنية، وتم الاتفاق على وقف الاغنية حتى تقنين أوضاع حسن شاكوش وأمثاله الذين يمارسون المهنة دون ترخيص.

وتابع: "أحمد سعد خرج على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أنا معرفش وأنا بعتذر ولو كنت أعرف أن الدنيا هتبقى بالطريقة دي واتهاجم من النقابة مكنتش عملت الاغنية وبعتذر والأغنية مش هتنزل، فوجئنا في عيد الاضحى إعلان نزول الاغنية والأغنية تداولت على موقع يوتيوب، أنا واحد من الناس اللي طالبت بتحويل أحمد سعد للتحقيق".

وأوضح أن قانون النقابة يمنع مشاركة أي عضو منتمى للنقابة أن يقوم بغناء أو عمل دويتو مع شخص غير مسجل بالنقابة أو حاصل على تصريح عمل، "كان عليه توفيق أوضاع حسن شاكوش قبل غناء الاغنية معه"، موضحًا أن النقابة وجهت خطاب لكل شركات الإنتاج المريء والمسموع، بعدم التعامل مع أشخاص غير حاصلين على تصريح عمل، وبهذا الخطاب يّحق للنقابة بعد ذلك، مقاضاة شركات الإنتاج المخالفة.