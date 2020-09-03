مصطفى قمر يطرح ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2"

طرح الفنان مصطفى قمر، رسميا ألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل اسم "لمن يهمه الأمر2" عبر المنصات الالكترونية.

كان مصطفى قمر قد أعلن ، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "وأخيرًا ياجماعة، هابدأ اكشفلكوا عن كواليس ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"، عازف الجيتار المبدع تامر فتحي، ومن أعظم عازفي الباص جيتار ماجد يحيى، والمايسترو يحيى الموجي، عازف الكمان المبدع وقائد الكوارتيت بالألبوم".

وتابع: "ومعانا الملحن العبقري أشرف السرخوجلي عشرة العمر والشاعر المبدع صديق الطفولة رضا زايد، وبعدين ياجماعة هم كلهم مبدعين كدة وإحنا ولاد البطة السودة، انتظروا المزيد من الكواليس".

ونشر مصطفى قمر، عبر "إنستجرام" بوستر ألبومه الجديد، وعلق عليه قائلًا: "بدء العد التنازلي قريبًا جدًا.. لمن يهمه الأمر2 أسماء الأغاني كالتالي.. حاغنيلِك - دُقِّي عودِك - حنونة - مسافر - عجوز في المدينة - سوسنة - حُبِّك على جبيني".