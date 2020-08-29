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مصطفى قمر يحيي حفلا غنائيا بمكتبة الإسكندرية

كتب:

محمود الرفاعى
07:08 م | السبت 29 أغسطس 2020
مصطفى قمر

مصطفى قمر

يحيي الفنان مصطفى قمر حفلا غنائيا ضمن حفلات الصيف داخل مكتبة الإسكندرية، اليوم.

من جهة أخرى، يستعد قمر لطرح ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" والمقرر طرحه في الأول من سبتمبر المقبل.

ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" يضم 7 أغانى هى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقي عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك".

وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي.

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