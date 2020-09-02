محافظ قنا يجتمع بمديري المراكز التكنولوجية

عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا اجتماعاً موسعاً بمديري المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة وعدد من العاملين بها لمناقشة خطة وبرامج عمل المراكز التكنولوجية، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وكمال شلبي السكرتير العام والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير المساعد والاستاذ محمود محمد مدير عام مركز المعلومات والسادة رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة .

وناقش المحافظ خلال الاجتماع خطة وبرامج عمل المراكز التكنولوجية بجميع قطاعات المحافظة وعرض تقرير تفصيلي يتضمن حصر لأهم وأبرز الموضوعات ومعوقات العمل التي تم التوصل لوضع حلولا جذرية لها، وأشار المحافظ إلي تشكيل لجنة للمرور اليومي علي كافة المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل بها، ووجه إلى عرض تقرير أسبوعي يتضمن (موقف العمل بكل مركز - معوقات واحتياجات العمل - تقييم اداء العاملين - مدي رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة) .

ووجه المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بعمل دليل مبسط للعاملين بالمراكز يوضح كافة إجراءات وخطوات العمل بالمنظومة وصلاحيات كل موظف بالمكاتب الامامية والخلفية ، كما وجه بعمل دورات تدريبية للعاملين بالمراكز لرفع مستوي الاداء لديهم والتعرف علي كافة التحديثات بالمنظومة وتحديد المهام الخاصة بكل موظف.

وشدد على جميع المسؤولين بالجهاز التنفيذي للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بضرورة الإلتزام بحسن معاملة المواطنين والتفاعل معهم من خلال تفعيل دور المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بحصول المواطن على الخدمة وتطبيقا لمبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها.

وأشار الداودي الي ان أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة هو خدمة المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم والإستجابة لطلباتهم في إطار اللوائح والقوانين المنظمة وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة .