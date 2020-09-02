رئيس جامعة طنطا يفتتح أعمال التطوير بمستشفى الرمد

افتتح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أعمال التطوير والتجديد بمستشفى الرمد الجامعي، بسعة 112 سريرًا، لخدمة سكان محافظات وسط الدلتا، بعد تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، منها جهازان لتفتيت المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية، وميكروسكوبان، أحدهما لجراحات المياه البيضاء وزرع القرنية، والآخر لجراحات الشبكية والجسم الزجاجي.

وأكد رئيس الجامعة أن المرحلة الأولى من تطوير مستشفى الرمد الجامعي، شملت تجهيز عنابر المرضى، وقاعات تدريس لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا في تخصص الرمد، بالإضافة إلى تجهيز غرف الكشف الطبي والأشعة المتخصصة لجميع فحوصات أمراض العيون.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، أن المستشفى شهد تطويرًا كبيرًا فيما يخص عملية تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية الخاصة بجراحات العيون والجفون وزرع القرنية، مشيرًا إلى أنه يقدم خدماته للمرضى مجانًا، ما يضعه في مقدمة المستشفيات الرائدة في طب العيون بوسط الدلتا.

وأضاف أنه تم القضاء على قوائم الانتظار بنسبة 90%، كما أن "رمد طنطا" يستقبل طوارئ العيون، لا سيما الحوادث الخاصة بإصابات مقلة العين، والحجاج.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مجدي موسى، رئيس قسم طب وجراحة العيون، إجراء أكثر من 1500 جراحة مياه بيضاء سنويًّا، وأكثر من 800 جراحة للشبكية، ونحو 100 عملية زرع قرنية، مؤكدًا أن العمليات الجراحية تتم مجانًا ولا يتحمل المريض أي تكلفة، وذلك من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

حضر الافتتاح كل من: الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور مجدي موسى، رئيس قسم طب وجراحة العيون بطب طنطا.