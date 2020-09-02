كهرباء الغربية: السبت.. فصل التيار ساعتين للصيانة

أكد المهندس أشرف محمد الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، في تصريح له، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات سمنود القديمة، السبت القادم، من السابعة صباحا حتى التاسعة من صباح نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضح أن المناطق السكنية التي ستتأثر بإنقطاع التيار هي: "أبوصيربنا - ميت بدر حلاوة - كفر الصارم - بهبيت الحجارة - طليمه - عزبة نظيف - عزبه حميدة - عزبه عماشه - مصنع الوبريات - مصنع الدلتا الجديد - منطقة مساكن البدراوي بمسنود - محكمة سمنود - منطقة المحكمة بسمنود" .

وأضاف أن إنقطاع التيار سيؤثر أيضًا على مناطق "منشية مبارك بأبو علي - شارع الثورة - شارع الشهداء - شارع مركز شباب أبو علي - شارع مدرسة الصناعي - شارع الوحدة المحلية بأبو علي - شارع المركز - محطة المياه بمبارك - السلندلرات 1،2 - محله أبو علي بالكامل".