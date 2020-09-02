الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة والثالثة بالبصل

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن منظومة البصل تشهد طفرة في الفترة الأخيرة، إذ أصبحت مصر الثالثة عالميًا في تصدير البصل المجفف، بعدما شهد حجم الإنتاج زيادة كبيرة، وبات يكفي السوق المحلي وتم تصدير الفائض للخارج.

وأضاف "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك عددًا كبيرًا من المحاصيل المصرية حصلت على مراتب متقدمة، لا سيما الموالح، حيث أصبحت مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح، وأسبانيا التي كانت تنافس مصر أصبحت تستورد منها، كما أن مصر تعد الأولى عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.

وأشار إلى أن "مصر الأولى عالميًا في إنتاج زيتون المائدة والتمور، وهناك خطط لزيادة الصادرات، ونحتل المركز السادس عالميا في تصديرها"، مؤكدًا أنه لا يوجد حظر على أي منتج زراعي مصري لتصديره.